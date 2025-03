Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та Меган Маркл з народженням первістка

“Наші щирі вітання принцу Гаррі та Меган, герцогині Сассекській, з нагоди народження їх первістка! Нехай його життя буде благословенне міцним здоров’ям, любов’ю та сміхом!”, — йдеться привітанні посольства.

Нагадаємо, раніше, 6 травня, у герцога та герцогині Сассекських Гаррі та Меган Маркл народився первісток — хлопчик. У Букінгемському палаці заявили, що хлопчик, Син їх королівських високостей, важить 7 фунтів і 3 унції (3,26 кг).

Як повідомляв УНН, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл можуть переїхати в Африку незабаром після появи на світ своєї першої дитини.

Our heartfelt congratulations to Prince Harry and Megan, the Duchess of Sussex, for the first born baby! May his life be blessed with good health, love and laughter! #Royalbaby #BabySussex @RoyalFamily @RoyalBabyBump pic.twitter.com/Bhm8euXb7Z

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 6 травня 2019 р.