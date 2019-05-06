Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та Меган Маркл з народженням первістка

КИЇВ. 6 травня. УНН. Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та Меган Маркл, які після весілля отримали титули герцогині і герцога Сассекських, з народженням сина. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційне інтернет-представництво посольства України у Великій Британії у Twitter.