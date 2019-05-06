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Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та Меган Маркл з народженням первістка

Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та Меган Маркл з народженням первістка

Київ • УНН

 • 11278 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Посольство України у Великій Британії привітало принца Гаррі та Меган Маркл, які після весілля отримали титули герцогині і герцога Сассекських, з народженням сина. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційне інтернет-представництво посольства України у Великій Британії у Twitter. 

“Наші щирі вітання принцу Гаррі та Меган, герцогині Сассекській, з нагоди народження їх первістка! Нехай його життя буде благословенне міцним здоров’ям, любов’ю та сміхом!”, — йдеться привітанні посольства.

Нагадаємо, раніше, 6 травня, у герцога та герцогині Сассекських Гаррі та Меган Маркл народився первісток — хлопчик. У Букінгемському палаці заявили, що хлопчик, Син їх королівських високостей, важить 7 фунтів і 3 унції (3,26 кг).

Як повідомляв УНН, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл можуть переїхати в Африку незабаром після появи на світ своєї першої дитини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рекорд по швидкості залучення підписників в Instagram встановили принц Гаррі і Меган Маркл 

Our heartfelt congratulations to Prince Harry and Megan, the Duchess of Sussex, for the first born baby! May his life be blessed with good health, love and laughter! #Royalbaby #BabySussex @RoyalFamily @RoyalBabyBump pic.twitter.com/Bhm8euXb7Z

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 6 травня 2019 р.

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