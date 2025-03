Посольство Украины в Великобритании поздравило принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца

“Наши искренние поздравления принцу Гарри и Меган, герцогине Сассекской, по случаю рождения их первенца! Пусть его жизнь будет благословена крепким здоровьем, любовью и смехом!”, — говорится поздравлении посольства.

Напомним, ранее, 6 мая, у герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган Маркл родился первенец — мальчик. В Букингемском дворце заявили, что мальчик, сын их Королевского Высочества, весит 7 фунтов и 3 унции (3,26 кг).

Как сообщал УНН, принц Гарри и его жена Меган Маркл могут переехать в Африку вскоре после появления на свет своего первого ребенка.

Our heartfelt congratulations to Prince Harry and Megan, the Duchess of Sussex, for the first born baby! May his life be blessed with good health, love and laughter! #Royalbaby #BabySussex @RoyalFamily @RoyalBabyBump pic.twitter.com/Bhm8euXb7Z

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 6 мая 2019