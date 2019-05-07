Ніагарський водоспад запалав синім кольором з нагоди народження сина у принца Гаррі та герцогині Меган

КИЇВ. 7 травня. УНН. Ніагарський водоспад протягом години світився синім кольором з нагоди поповнення королівської родини Великої Британії, а саме - на честь народження сина у принца Гаррі та Меган Маркл. Як повідомляє видання CBC підсвічення було ввімкнене з 20:30 до 21:30 за місцевим часом (з 3:30 до 4:30 за Києвом), інформує УНН.