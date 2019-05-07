Ніагарський водоспад запалав синім кольором з нагоди народження сина у принца Гаррі та герцогині Меган
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Ніагарський водоспад протягом години світився синім кольором з нагоди поповнення королівської родини Великої Британії, а саме - на честь народження сина у принца Гаррі та Меган Маркл. Як повідомляє видання CBC підсвічення було ввімкнене з 20:30 до 21:30 за місцевим часом (з 3:30 до 4:30 за Києвом), інформує УНН.
У попередні роки водоспади світились синіми й рожевими кольорами з нагоди народження принца Джорджа в 2013 році, принцеси Шарлотти в 2015 році і принца Луї в 2018 році.
Додається, що освітлення водоспаду затверджується і координується Радою з висвітлення Ніагарського водоспаду, яка відповідає за офіційне висвітлення подій з 1925 року.
Нагадаємо, раніше, 6 травня, у герцога та герцогині Сассекських Гаррі та Меган Маркл народився первісток — хлопчик. У Букінгемському палаці заявили, що хлопчик, Син їх королівських високостей, важить 7 фунтів і 3 унції (3,26 кг).
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Як повідомляв УНН, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл можуть переїхати в Африку незабаром після появи на світ своєї першої дитини.