Ни 16, ни 17 февраля: Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного наступления РФ

ukru
15 марта, 19:03 • 101013 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130621 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116883 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110978 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101169 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98239 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85664 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118938 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125123 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126970 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 43649 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 35768 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 20887 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 23510 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 40260 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118938 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119213 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257508 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286982 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223434 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103269 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125123 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110115 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127484 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129606 просмотра
Актуальное
Ни 16, ни 17 февраля: Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного наступления РФ

Ни 16, ни 17 февраля: Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного наступления РФ

Киев • УНН

 • 25107 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинская власть не предполагает широкомасштабного наступления со стороны Российской Федерации ни 16, ни 17 февраля. Об этом после совещания с главами фракций заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы понимаем те риски, которые есть в нашей стране, но ситуация абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодня не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить то ли 16 то ли 17 февраля. Мы этого не видим. Есть ли угроза со стороны Российской Федерации? Вы знаете нашу позицию, она у нас, пока они (вооруженные формирования РФ - ред.) посягают на наши территории”, - заявил Данилов.

Детали

Секретарь СНБО также отметил, что украинская армия и украинской сектор безопасности и обороны готов к любым вызовам, которые есть на сегодня.

“У нас есть большая проблема: когда начинают раздувать ситуацию на ровном месте, когда начинают комментировать то, чего нет. Тогда возникают определенные неурядицы с точки зрения паники, и это очень для нас опасная ситуация”, - добавил Данилов.

Добавим

Ранее было распространено сообщение о вероятной дате и немецким изданием Spiegel, согласно информации которого, "американская спецслужба ЦРУ и американские военные в течение пятницы сообщили федеральному правительству и другим государствам НАТО о том, что на основе новой информации, существуют опасения, что нападение может произойти уже в следующую среду, 16 февраля.

Однако, отмечает издание, нельзя оценить и предсказать, неминуемо ли нападение. "Однако инсайдеры также считают возможным, что США сознательно распространяли информацию, чтобы помешать планам российской атаки", - пишет издание.

Американское издание Politico узнало детали переговоров президента США Джо Байдена с западными лидерами накануне о военной угрозе со стороны России, где якобы называлась вероятная дата нападения, а также реакцию европейцев.

Издание указывает, что NatSec Daily сообщил знакомый с вопросом источник, что якобы "президент Джо Байден сообщил западным лидерам о дате 16 февраля" во время часового разговора накануне.

Как указано в статье, "официальный представитель Великобритании сказал, что “у нас есть другая интерпретация” разведывательных данных по 16 февраля".

"Два дипломата Европейского Союза поделились еще более скептическими взглядами, один из которых сказал, что “до сих пор отказываются это покупать”. Это была бы такая ошибка Путина. Война стоит дорого, Украина будет бороться с ними всем“, - отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник из восточной страны ЕС в контексте вопроса о российской угрозе сказал, как указано, что “главная идея — быть подготовленным санкциями”, а “главное — координация и единство”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы