Ни 16, ни 17 февраля: Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного наступления РФ

Цитата

“Мы понимаем те риски, которые есть в нашей стране, но ситуация абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодня не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить то ли 16 то ли 17 февраля. Мы этого не видим. Есть ли угроза со стороны Российской Федерации? Вы знаете нашу позицию, она у нас, пока они (вооруженные формирования РФ - ред.) посягают на наши территории”, - заявил Данилов.

Детали

Секретарь СНБО также отметил, что украинская армия и украинской сектор безопасности и обороны готов к любым вызовам, которые есть на сегодня.

“У нас есть большая проблема: когда начинают раздувать ситуацию на ровном месте, когда начинают комментировать то, чего нет. Тогда возникают определенные неурядицы с точки зрения паники, и это очень для нас опасная ситуация”, - добавил Данилов.

Добавим

Ранее было распространено сообщение о вероятной дате и немецким изданием Spiegel, согласно информации которого, "американская спецслужба ЦРУ и американские военные в течение пятницы сообщили федеральному правительству и другим государствам НАТО о том, что на основе новой информации, существуют опасения, что нападение может произойти уже в следующую среду, 16 февраля.

Однако, отмечает издание, нельзя оценить и предсказать, неминуемо ли нападение. "Однако инсайдеры также считают возможным, что США сознательно распространяли информацию, чтобы помешать планам российской атаки", - пишет издание.

Американское издание Politico узнало детали переговоров президента США Джо Байдена с западными лидерами накануне о военной угрозе со стороны России, где якобы называлась вероятная дата нападения, а также реакцию европейцев.

Издание указывает, что NatSec Daily сообщил знакомый с вопросом источник, что якобы "президент Джо Байден сообщил западным лидерам о дате 16 февраля" во время часового разговора накануне.

Как указано в статье, "официальный представитель Великобритании сказал, что “у нас есть другая интерпретация” разведывательных данных по 16 февраля".

"Два дипломата Европейского Союза поделились еще более скептическими взглядами, один из которых сказал, что “до сих пор отказываются это покупать”. Это была бы такая ошибка Путина. Война стоит дорого, Украина будет бороться с ними всем“, - отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник из восточной страны ЕС в контексте вопроса о российской угрозе сказал, как указано, что “главная идея — быть подготовленным санкциями”, а “главное — координация и единство”.