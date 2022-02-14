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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ні 16, ні 17 лютого: Данілов заявив, що не бачить передумов широкомасштабного наступу РФ

Ні 16, ні 17 лютого: Данілов заявив, що не бачить передумов широкомасштабного наступу РФ

Київ • УНН

 • 25116 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українська влада не передбачає широкомасштабний наступ з боку Російської Федерації ані 16, ані 17 лютого. Про це після наради з головами фракцій заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми усвідомлюємо ті ризики, які є у нашій країні, але ситуація знаходиться абсолютно під контролем. Більш того, ми на сьогодні не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16 чи то 17 лютого. Ми цього не бачимо. Чи є загроза з боку Російської Федерації? Ви знаєте нашу позицію, вона в нас, допоки вони (збройні формування РФ - ред.) посягають на наші території”, - заявив Данілов.

Деталі

Секретар РНБО також зауважив, що українська армія та українській сектор безпеки та оборони готовий до будь-яких викликів, які є на сьогоднішній день.

“У нас є велика проблема: коли починають роздмухувати ситуацію на рівному місці, коли починають коментувати те, чого немає. Тоді виникають певні негаразди з точки зору паніки, і це дуже для нас небезпечна ситуація”, - додав Данілов.

Додамо

Раніше було поширено повідомлення щодо імовірної дати і німецьким виданням Spiegel, згідно з інформацією якого, "американська спецслужба ЦРУ і американські військові протягом п’ятниці повідомили федеральний уряд та інші держави НАТО про те, що, на основі нової інформації, існують побоювання, що напад може статися вже наступної середи, 16 лютого.

Проте, зазначає видання, не можна оцінити і передбачити, чи неминучий напад. "Однак інсайдери також вважають можливим, що США свідомо поширювали інформацію, щоб перешкодити планам російської атаки", - пише видання.

Американське видання Politico дізналося деталі переговорів президента США Джо Байдена із західними лідерами напередодні про військову загрозу з боку Росії, де нібито називалася імовірна дата нападу, а також реакцію європейців.

Видання вказує, що NatSec Daily повідомило знайоме з питанням джерело, що нібито "президент Джо Байден повідомив західним лідерам про дату 16 лютого" під час годинної розмови напередодні.

Як вказано у статті, "офіційний представник Великої Британії сказав, що “у нас є інша інтерпретація” розвідувальних даних щодо 16 лютого".

"Два дипломати Європейського Союзу поділилися ще більш скептичними поглядами, один із яких сказав, що “досі відмовляються це купувати”. Це була б така помилка Путіна. Війна коштує дорого, Україна буде боротися з ними всім“, - відзначає видання.

Високопоставлений чиновник зі східної країни ЄС у контексті питання про російську загрозу сказав, як вказано, що “головна ідея — бути підготовленим санкціями”, а “головне — координація та єдність”.

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