НФ определится с поддержкой законопроекта о "кнопкодавстве" на заседании фракции

"Фракция не собиралась, поэтому позиции (по этому законопроекту - ред.) пока нет", - подчеркнул нардеп.



При этом он отметил, что лично полностью поддерживает президентскую инициативу и даже вносил аналогичный законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" около полугода назад.



Напомним, 21 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".