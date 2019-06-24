НФ определится с поддержкой законопроекта о "кнопкодавстве" на заседании фракции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. "Народный Фронт" определится с поддержкой законопроекта о "кнопкодавстве" на заседании фракции. Об этом сообщил народный депутат, член фракции "Народный Фронт" Леонид Емец в комментарии корреспонденту УНН.
"Фракция не собиралась, поэтому позиции (по этому законопроекту - ред.) пока нет", - подчеркнул нардеп.
При этом он отметил, что лично полностью поддерживает президентскую инициативу и даже вносил аналогичный законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" около полугода назад.
Напомним, 21 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".