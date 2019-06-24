НФ визначиться із підтримкою законопроекту про "кнопкодавство" на засіданні фракції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. "Народний Фронт" визначиться із підтримкою законопроекту про "кнопкодавство" на засіданні фракції. Про це повідомив народний депутат, член фракції "Народний Фронт" Леонід Ємець в коментарі кореспонденту УНН.
"Фракція не збиралась, тож позиції (по цьому законопроекту – ред.) поки немає", - наголосив нардеп.
При цьому він зазначив, що особисто повністю підтримує президентську ініціативу і навіть вносив аналогічний законопроект щодо кримінальної відповідальності за "кнопкодавство" близько півроку тому.
Нагадаємо, 21 червня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону “про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України”.