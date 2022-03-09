Незнакомцы на границе с Польшей оставляют украинским беженцам коляски, зимние пальто и игрушки

Детали

Сотни тысяч детей есть среди миллиона беженцев, бежавших из Украины с начала российского вторжения. Большинство бежавших выехали в Польшу, на запад Украины, причем большое количество также попало в Венгрию, Молдову, Румынию и Словакию. Путешествие, во многих случаях, длится несколько дней, и они прибывают почти ни с чем.

Коляски, тележки, куртки, игрушки, пеленки, даже ходунки для пожилых людей заполнили территорию у железной дороги.

Десятки добровольцев в желтых жилетах, говорящих на нескольких языках, помогают беженцам любым способом.

И помощь доступна не только в форме материальных товаров — некоторые люди держат таблички, предлагают поездки в разные места по всей Европе, а волонтеры помогают беженцам найти место для проживания.

Напомним

За сутки удалось вывезти более 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины.