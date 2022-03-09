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Незнайомці на кордоні з Польщею залишають українським біженцям коляски, зимові пальто та іграшки

Незнайомці на кордоні з Польщею залишають українським біженцям коляски, зимові пальто та іграшки

Київ • УНН

 • 97174 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Щоб полегшити стрес і емоції, які можуть зазнати мільйони біженців після втечі з України, незнайомці в польських громадах допомагають українцям облаштуватися з найнеобхіднішими речами на кордоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Сотні тисяч дітей є серед мільйона біженців, які втекли з України від початку російського вторгнення. Більшість тих, хто втекли, виїхали до Польщі, на захід України, причому велика кількість також потрапила до Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини. Подорож, у багатьох випадках, триває кілька днів, і вони прибувають майже ні з чим.

Коляски, візки, куртки, іграшки, пелюшки, навіть ходунки для літніх людей заповнили територію біля залізниці.

Десятки волонтерів у жовтих жилетах, які розмовляють кількома мовами, допомагають біженцям у будь-який спосіб.

І допомога доступна не лише у формі матеріальних товарів — деякі люди тримають таблички, пропонують поїздки в різні місця по всій Європі, а волонтери допомагають біженцям знайти місце для проживання.

Нагадаємо

За добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України.

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