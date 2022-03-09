Незнайомці на кордоні з Польщею залишають українським біженцям коляски, зимові пальто та іграшки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Щоб полегшити стрес і емоції, які можуть зазнати мільйони біженців після втечі з України, незнайомці в польських громадах допомагають українцям облаштуватися з найнеобхіднішими речами на кордоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Сотні тисяч дітей є серед мільйона біженців, які втекли з України від початку російського вторгнення. Більшість тих, хто втекли, виїхали до Польщі, на захід України, причому велика кількість також потрапила до Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини. Подорож, у багатьох випадках, триває кілька днів, і вони прибувають майже ні з чим.
Коляски, візки, куртки, іграшки, пелюшки, навіть ходунки для літніх людей заповнили територію біля залізниці.
Десятки волонтерів у жовтих жилетах, які розмовляють кількома мовами, допомагають біженцям у будь-який спосіб.
І допомога доступна не лише у формі матеріальних товарів — деякі люди тримають таблички, пропонують поїздки в різні місця по всій Європі, а волонтери допомагають біженцям знайти місце для проживання.
Нагадаємо
За добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України.