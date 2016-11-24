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Незаконную партию спирта изъяли на Сумщине

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Сумской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками Национальной полиции задержали незаконную партию спирта, которая предназначалась для использования в производстве фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Незаконную партию спирта изъяли на Сумщине

"Установлено, что по территории области осуществляется незаконная транспортировкя спирта. Грузовой фургон Mercedes под управлением гражданина Украины был задержан в городе Ромны. При осмотре транспортного средства было обнаружено три тысячи литров спирта, которые перевозились без каких-либо разрешительных документов. При этом водитель не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности ", - сообщил С.Билан.

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Указывается, что в настоящее время обнаружен груз, а также автомобиль, общей стоимостью 590 000 гривен, изъяты.

Как сообщал УНН, Кабмин увеличил минимальные цены на водку на 27%.

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