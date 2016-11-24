Незаконну партію спирту вилучили на Сумщині

“Встановлено, що по території області здійснюється незаконне транспортування спирту. Вантажний фургон Mercedes під керуванням громадянина України було затримано в місті Ромни. При огляді транспортного засобу було виявлено три тисячі літрів спирту, які перевозилися без будь-яких дозвільних документів. При цьому водій не зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності,” — повідомив С.Білан.

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Вказується, що наразі виявлений вантаж, а також автомобіль, загальною вартістю 590 тисяч гривень, вилучено.

Як повідомляв УНН, кабмін збільшив мінімальні ціни на горілку на 27%.