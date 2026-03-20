Незаконно отправил в тюрьму бойца "Азова" - российский судья заочно получил в Украине 10 лет

Шевченковский районный суд города Киева вынес заочный приговор судье Южного окружного военного суда рф, который незаконно осудил украинского военнопленного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что в мае 2024 года он вынес заведомо незаконный приговор бойцу бригады "Азов", назначив 18 лет тюрьмы за участие в боевых действиях.

Как отметили в Офисе Генерального прокурора, действия противоречат международному гуманитарному праву: Женевские конвенции запрещают преследовать военнопленных за сам факт участия в войне. Там добавили, что российский судья фактически прикрылся своим статусом и легализовал наказание за действия, которые не являются преступлением.

Украинский суд признал российского судью виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы Украины идентифицировали сотрудника российского исправительного учреждения, причастного к жестокому обращению с украинскими военнопленными. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.