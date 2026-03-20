Незаконно ув'язнив бійця "Азову" - російський суддя заочно отримав в Україні 10 років

Фото: Офіс Генерального прокурора України

Шевченківський районний суд міста Києва виніс заочний вирок судді Південного окружного військового суду рф, який незаконно засудив українського військовополоненого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що в травні 2024 року він ухвалив завідомо незаконний вирок бійцю бригади "Азов", призначивши 18 років тюрми за участь у бойових діях.

Як зазначили в Офісі Генерального прокурора, дії суперечать міжнародному гуманітарному праву: Женевські конвенції забороняють переслідувати військовополонених за сам факт участі у війні. Там додали, що російський суддя, фактично, прикрився своїм статусом і легалізував покарання за дії, які не є злочином.

Український суд визнав російського суддю винним у порушенні законів і звичаїв війни та призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Правоохоронні органи України ідентифікували співробітника російської виправної установи, причетного до жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.