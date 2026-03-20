Незаконно ув'язнив бійця "Азову" - російський суддя заочно отримав в Україні 10 років
Київ • УНН
російський суддя отримав 10 років тюрми за незаконне ув'язнення українського військовополоненого. Його дії визнано порушенням законів та звичаїв війни.
Шевченківський районний суд міста Києва виніс заочний вирок судді Південного окружного військового суду рф, який незаконно засудив українського військовополоненого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Слідство встановило, що в травні 2024 року він ухвалив завідомо незаконний вирок бійцю бригади "Азов", призначивши 18 років тюрми за участь у бойових діях.
Як зазначили в Офісі Генерального прокурора, дії суперечать міжнародному гуманітарному праву: Женевські конвенції забороняють переслідувати військовополонених за сам факт участі у війні. Там додали, що російський суддя, фактично, прикрився своїм статусом і легалізував покарання за дії, які не є злочином.
Український суд визнав російського суддю винним у порушенні законів і звичаїв війни та призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення.
Нагадаємо
Правоохоронні органи України ідентифікували співробітника російської виправної установи, причетного до жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.