Незаконные грузы более чем на полумиллиона гривен задержали в зоне АТО

Оперативники спецслужбы перехватили три автомобиля, водители которых пытались нелегально переправить через линию разграничения разнообразные товары.

В частности, речь идет о продуктах, одежде, автозапчастях и строительных материалах по заказу боевиков.

Продолжаются следственные действия.