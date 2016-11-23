Незаконные грузы более чем на полумиллиона гривен задержали в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Незаконные грузы общей стоимостью более полумиллиона гривен задержали за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы перехватили три автомобиля, водители которых пытались нелегально переправить через линию разграничения разнообразные товары.
В частности, речь идет о продуктах, одежде, автозапчастях и строительных материалах по заказу боевиков.
Продолжаются следственные действия.