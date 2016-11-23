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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Незаконные грузы более чем на полумиллиона гривен задержали в зоне АТО

Киев • УНН

 • 7436 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Незаконные грузы общей стоимостью более полумиллиона гривен задержали за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Незаконные грузы более чем на полумиллиона гривен задержали в зоне АТО

Оперативники спецслужбы перехватили три автомобиля, водители которых пытались нелегально переправить через линию разграничения разнообразные товары.

В частности, речь идет о продуктах, одежде, автозапчастях и строительных материалах по заказу боевиков.

Продолжаются следственные действия.

Украинские Национальные Новости

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