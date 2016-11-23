Незаконні вантажі на понад півмільйона гривень затримали у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Незаконні вантажі загальною вартістю понад півмільйона гривень затримала за минулу добу в районі проведення антитерористичної операції на Луганщині. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Оперативники спецслужби перехопили три автомобілі, водії яких намагалися нелегально переправити через лінію розмежування різноманітні товари.
Зокрема, йдеться про харчі, одяг, автозапчастини та будівельні матеріали на замовлення бойовиків.
Тривають слідчі дії.