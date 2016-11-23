Незаконні вантажі на понад півмільйона гривень затримали у зоні АТО

Оперативники спецслужби перехопили три автомобілі, водії яких намагалися нелегально переправити через лінію розмежування різноманітні товари.

Зокрема, йдеться про харчі, одяг, автозапчастини та будівельні матеріали на замовлення бойовиків.

Тривають слідчі дії.