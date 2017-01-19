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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Незаконные газовые заправки демонтировали в Киеве

Незаконные газовые заправки демонтировали в Киеве

Киев • УНН

 • 10887 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В трех районах Киева правоохранители демонтировали незаконные газовые заправочные пункты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Киевские правоохранители провели демонтаж четырех незаконных заправочных пунктов. Две находились в Соломенском районе, остальные - в Деснянском и Днепровском.

Правоохранители изъяли цистерны со сжиженным газом объемом 25 000 литров. Его стоимость - более одного миллиона гривен.

Уголовное производство открыто по ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в Киеве насчитывается около 420 нелегальных АГЗС и 203 АЗС, на которых установлены газовые модули.

По словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива из-за "разгула" "серых" дилеров.

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают", - подчеркнул гендиректор компании WOG.

Также напомним, в Ассоциации сжиженного газа Украины предлагают создать интерактивную карту незаконных газовых заправок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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