Незаконні газові заправки демонтували в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В трьох районах Києва правоохоронці демонтували незаконні газові заправні пункти. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Київські правоохоронці провели демонтаж чотирьох незаконних заправних пунктів. Дві знаходились у Солом'янському районі, решта – у Деснянському та Дніпровському.
Правоохоронці вилучили цистерни зі скрапленим газом об’ємом 25 тисяч літрів. Його вартість - понад один мільйон гривень.
Кримінальне провадження відкрите за ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в місті Києві нараховується близько 420 нелегальних АГЗС і 203 АЗС, на яких встановлені газові модулі.
За словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.
“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.
Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.
Також нагадаємо, в Асоціації скрапленого газу України пропонують створити інтерактивну карту незаконних газових заправок.