Незаконные разрешения: Совбез поручил СБУ проверить более 20 компаний, которые имеют лицензии на углеводороды
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить законность получения разрешений компаний нефтегазовой промышленности. Всего таких компаний 23. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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Данилов отметил, что на сегодня 211 компаний получили 3044 разрешений на добычу из недр.
“Мы сегодня имеем информацию от соответствующих структур о наличии не до конца изученных процессов в этой области. У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании было поручено Службе безопасности Украины и отводным органам разобраться, как так случилось, что эти компании без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год получили эти разрешения. Открыто уголовное производство и на следующих заседаниях будет информирование членов СНБО по этому вопросу”, — рассказал Данилов.
Дополнение
В марте 2021 года СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами.
Напомним
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности от 16 июля текущего года о полезных ископаемых. Кабинета министров поручено, которые призваны стимулировать их поиск, добыча и обогащение.