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Незаконные разрешения: Совбез поручил СБУ проверить более 20 компаний, которые имеют лицензии на углеводороды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить законность получения разрешений компаний нефтегазовой промышленности. Всего таких компаний 23. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

Данилов отметил, что на сегодня 211 компаний получили 3044 разрешений на добычу из недр.

“Мы сегодня имеем информацию от соответствующих структур о наличии не до конца изученных процессов в этой области. У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании было поручено Службе безопасности Украины и отводным органам разобраться, как так случилось, что эти компании без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год получили эти разрешения. Открыто уголовное производство и на следующих заседаниях будет информирование членов СНБО по этому вопросу”, — рассказал Данилов.

Дополнение

В марте 2021 года СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами.

Напомним

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности от 16 июля текущего года о полезных ископаемых. Кабинета министров поручено, которые призваны стимулировать их поиск, добыча и обогащение.

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