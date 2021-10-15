Незаконні дозволи: Радбез доручив СБУ перевірити понад 20 компаній, які мають ліцензії на вуглеводні

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Данілов зазначив, що на сьогодні 211 компаній отримали 3044 дозволів на надровидобування.

“Ми сьогодні маємо інформацію від відповідних структур про наявність не до кінця вивчених процесів в цій царині. У нас є 23 компанії, які мають ліцензії на вуглеводні. На засіданні було доручено Службі безпеки Україні та відвідним органам розібратися, як так сталося, що ці компанії без відповідних нормативно-правових актів, які діяли на 2018 рік отримали ці дозволи. Відкрито кримінальне провадження і на наступних засіданнях буде інформування членів РНБО з цього питання”, — розповів Данілов.

Доповнення

В березні 2021 року РНБО прийняло рішення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки від 16 липня поточного року про корисні копалини. Кабінету міністрів дано доручення, які покликані стимулювати їх пошук, видобуток і збагачення.