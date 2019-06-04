Незаконное обогащение будет наказываться на срок до 12 лет - АПУ

"Уголовная ответственность будет наступать только тогда, когда размер причиненного государству ущерба является значительным. Мы сознательно пошли на увеличение этого размера до 12 необлагаемых минимумов - это на сегодня составляет около 11,5 млн грн, или 380 тыс. евро", - отметил Рябошапка.

По его словам, это было сделано для того, чтобы не отвлекать антикоррупционные органы мелкими делами. Санкция за незаконное обогащение в особо крупных размерах предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и даже до 12 лет - в особых случаях.

При этом он добавил, что все дела, в которых фигурирует незаконное обогащение на сумму более 30 тыс. евро, но до 380 тыс. евро, будет рассматриваться в порядке гражданской процедуры, в порядке взыскания в доход государства необоснованных активов.

Напомним, законопроект о незаконном обогащении позволяет конфискацию по старым делам НАБУ и САП.