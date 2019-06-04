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Законопроект про незаконне збагачення дозволяє конфіскацію по старих справах НАБУ і САП

Законопроект про незаконне збагачення дозволяє конфіскацію по старих справах НАБУ і САП

Київ • УНН

 • 10709 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Президентський законопроект про незаконне збагачення дозволяє конфіскацію, в тому числі по раніше відкритих провадженнях НАБУ і САП. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Законопроект передбачає зовсім інший підхід – не лише кримінальну відповідальність, а й можливість конфіскації чи стягнення в дохід держави так званих необґрунтованих активів", - зазначив Рябошапка.

За його словами, норма про конфіскацію включена до Цивільно-правового кодексу ще 2015 року, однак її редакція не дозволяла застосовувати такий захід на практиці. Крім того, норма законопроекту дозволяє застосовувати її в ретроспективі, тож вона може застосовуватись до справ, які були відкриті НАБУ і САП раніше.

"Ті справи, які були раніше відкриті НАБУ та САП, - ці матеріали можуть бути використані знову", - додав чиновник.

При цьому він пояснив, що можливість стягнення необґрунтованих активів є сучасною нормою, що активно застосовується в розвинених країнах, зокрема у Великій Британії.

Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшов законопроект Президента Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення. Його текст вже оприлюднений на сайті парламенту.

Українські Національні Новини

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