Законопроект про незаконне збагачення дозволяє конфіскацію по старих справах НАБУ і САП

КИЇВ. 4 червня. УНН. Президентський законопроект про незаконне збагачення дозволяє конфіскацію, в тому числі по раніше відкритих провадженнях НАБУ і САП. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.