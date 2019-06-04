Незаконне збагачення каратиметься на термін до 12 років – АПУ

КИЇВ. 4 червня. УНН. Президентський законопроект про незаконне збагачення передбачає кримінальну відповідальність, тільки коли розмір збитків держави сягатиме 11,5 млн грн, і в особливих випадках каратиметься позбавленням волі до 12 років. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.