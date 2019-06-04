Незаконне збагачення каратиметься на термін до 12 років – АПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Президентський законопроект про незаконне збагачення передбачає кримінальну відповідальність, тільки коли розмір збитків держави сягатиме 11,5 млн грн, і в особливих випадках каратиметься позбавленням волі до 12 років. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Кримінальна відповідальність наставатиме тільки тоді, коли розмір завданих державі збитків є значним. Ми свідомо пішли на збільшення цього розміру до 12 неоподаткованих мінімумів – це на сьогодні становить біля 11,5 млн грн, або 380 тис. євро", - зазначив Рябошапка.
За його словами, це було зроблено для того, щоб не відволікати антикорупційні органи дрібними справами. Санкція за незаконне збагачення в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років і навіть до 12 років – в особливих випадках.
При цьому він додав, що всі справи, у яких фігурує незаконне збагачення на суму понад 30 тис. євро, але до 380 тис. євро, розглядатиметься в порядку цивільної процедури, в порядку стягнення в дохід держави необґрунтованих активів.
Нагадаємо, законопроект про незаконне збагачення дозволяє конфіскацію по старих справах НАБУ і САП.