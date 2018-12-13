Недовольные решением суда граждане перекрыли трассу на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Закарпатской области граждане перекрыли движение транспорта на трассе "Мукачево – Рогатин – Львов" через изменения меры пресечения подростку, которого подозревают в убийстве своего сверстника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
"На Закарпатье вчера, 12 декабря, вечером граждане перекрыли автомобильное движение на отрезке трассы государственного значения сообщением "Мукачево – Рогатин – Львов", – говорится в сообщении.
Выяснилось, что люди не довольны решением суда об изменении меры пресечения в отношении подозреваемого в умышленном убийстве несовершеннолетнего жителя Нижней Апши.
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Как сообщили УНН в пресс-службе областной прокуратуры, вчера Хустский райсуд Закарпатской области установил подозреваемому подростку альтернативную меру пресечения в виде залога. При этом, как уточнили в ведомстве, об альтернативе ни один из участников процесса суд не просил.
"Вчера рассматривалось ходатайство прокурора о продлении обвиняемому срок содержания под стражей на 60 суток. Сторона защиты во время высказывания возражения на ходатайство прокурора высказала мнение о передаче обвиняемого под присмотр родителей. При этом в судебном заседании ни кем из участников процесса не заявлялись ни устные, ни письменные ходатайства о залоге и в том числе о ее размере. Это не рассматривался. И уже когда судом объявлялось решение, было удовлетворено ходатайство прокурора о содержании под стражей до 16 февраля 2019 года, но при этом судья еще дополнительно выбрал альтернативную меру пресечения как залог, хотя об этом никто из участников не просил", – отметили в пресс-службе.
В прокуратуре заявили, что подготовили апелляционную жалобу на это решение суда.
"Также будем готовить жалобу в высший совет правосудия в отношении судей, принявших такое решение", – отметили в прокуратуре.
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Напомним, в селе Нижняя Апша Закарпатской области во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.
Суд дал разрешение на направление подозреваемого в убийстве подростка в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.