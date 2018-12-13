Недовольные решением суда граждане перекрыли трассу на Закарпатье

"На Закарпатье вчера, 12 декабря, вечером граждане перекрыли автомобильное движение на отрезке трассы государственного значения сообщением "Мукачево – Рогатин – Львов", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что люди не довольны решением суда об изменении меры пресечения в отношении подозреваемого в умышленном убийстве несовершеннолетнего жителя Нижней Апши.

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Как сообщили УНН в пресс-службе областной прокуратуры, вчера Хустский райсуд Закарпатской области установил подозреваемому подростку альтернативную меру пресечения в виде залога. При этом, как уточнили в ведомстве, об альтернативе ни один из участников процесса суд не просил.

"Вчера рассматривалось ходатайство прокурора о продлении обвиняемому срок содержания под стражей на 60 суток. Сторона защиты во время высказывания возражения на ходатайство прокурора высказала мнение о передаче обвиняемого под присмотр родителей. При этом в судебном заседании ни кем из участников процесса не заявлялись ни устные, ни письменные ходатайства о залоге и в том числе о ее размере. Это не рассматривался. И уже когда судом объявлялось решение, было удовлетворено ходатайство прокурора о содержании под стражей до 16 февраля 2019 года, но при этом судья еще дополнительно выбрал альтернативную меру пресечения как залог, хотя об этом никто из участников не просил", – отметили в пресс-службе.

В прокуратуре заявили, что подготовили апелляционную жалобу на это решение суда.

"Также будем готовить жалобу в высший совет правосудия в отношении судей, принявших такое решение", – отметили в прокуратуре.

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Напомним, в селе Нижняя Апша Закарпатской области во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому.

Суд дал разрешение на направление подозреваемого в убийстве подростка в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.