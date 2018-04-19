Підлітка, який убив свого знайомого на Закарпатті, направили на стаціонарну психіатричну експертизу
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Суд надав дозвіл на направлення підозрюваного у вбивстві мешканця Тячівського району до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи. Як повідомила УНН речниця Ужгородського міськрайонного суду Надія Гейруш, експертизу щодо 14-річного підозрюваного було призначено слідчим в межах кримінального провадження.
"За ухвалою слідчого судді, надано дозвіл на направлення 14-річного підозрюваного для поміщення його до спеціалізованого медичного закладу й проведення судової психолого-психіатричної експертизи стаціонарно. Особа направляється до спеціалізованого медичного закладу на строк не більше двох місяців", – зазначила Н. Гейруш.
Водночас, як повідомили УНН у прокуратурі Закарпатської області, прокуратура оскаржила до апеляційного суду Закарпатської області рішення суду щодо пом'якшення запобіжного заходу неповнолітньому підозрюваному – цілодобовий домашній арешт замість тримання під вартою. Нагадаємо, що першочергова кваліфікація даного злочину за ч. 1 ст. 115 КК України, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.
"5 квітня прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою, проте слідчим суддею відмовлено в задоволенні клопотання прокурора та змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт (без застосування електронних засобів контролю), заборонивши йому залишати місце свого проживання. Прокуратура, категорично не погоджуючись з таким рішенням суду, оскаржила його до апеляційного суду Закарпатської області", – повідомляють у прокуратурі Закарпатської області.
Крім того, у с. Нижня Апша Закарпатської області учора відбулася акція протесту місцевих мешканців з перекриттям автошляху. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, на мітинг зібралися близько двох сотень селян. Після того, як підозрюваного звільнили з-під варти, його побачили у рідному селі, вирішивши, що справу закрито й він лишиться на свободі.
"Поліція з'ясувала обставини, чому підозрюваний залишав свою домівку, перебуваючи під домашнім арештом. На місці мирного зібрання у Нижній Апші керівництво ГУНП у Закарпатській області пояснило громадянам, що неповнолітній залишав своє місце проживання у рамках проведення з ним слідчих дій, зокрема перебував у слідчого. Після спілкування з правоохоронцями люди отримали відповіді на свої запитання і розійшлися, звільнивши проїжджу частину. Слідство у цій справі триває. Крапку у ній поставить суд", – розповіла УНН речниця ГУНП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
Нагадаємо, у с. Нижня Апша Закарпатської області під час сварки 14-річний хлопець завдав смертельних ударів ножем своєму 15-річному знайомому. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду закарпатцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак згодом хлопцю пом'якшили запобіжний захід і помістили його під цілодобовий домашній арешт з покладенням заборони покидати місце проживання.