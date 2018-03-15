Від сварки до убивства: на Закарпатті 14-річний хлопець зарізав знайомого

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 15 березня. УНН. Учора, 14 березня, у с. Нижня Апша Тячівського району під час сварки 14-річний хлопець наніс смертельні удари ножем своєму 15-річному знайомому. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Про факт злочину до поліції повідомили медики, які й засвідчили факт насильницької смерті хлопця.

“...Правоохоронці встановили, що 14-річний житель селища Нижня Апша, перебуваючи за місцем свого проживання, посварився зі своїм товаришем та наніс йому удари ножем у шию. Від отриманих травм 9-класник помер на місці. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Підозрюваного у вчиненні злочину — 14-річного мешканця Нижньої Апші затримано у порядку статті 208 КПК України”, — повідомляють у поліції.

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Наразі відносно підозрюваного вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Слідство у справі триває.

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