От ссоры к убийству: на Закарпатье 14-летний парень зарезал знакомого
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 марта. УНН. Вчера, 14 марта, в с. Нижняя Апша Тячевского района во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
О факте преступления в полицию сообщили медики, и засвидетельствовали факт насильственной смерти парня.
"... Правоохранители установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Подозреваемый в совершении преступления - 14-летний житель Нижней Апши задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - сообщают в полиции.
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Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Следствие по делу продолжается.