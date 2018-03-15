От ссоры к убийству: на Закарпатье 14-летний парень зарезал знакомого

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27297 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42212 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 46949 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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УЖГОРОД-КИЕВ. 15 марта. УНН. Вчера, 14 марта, в с. Нижняя Апша Тячевского района во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

О факте преступления в полицию сообщили медики, и засвидетельствовали факт насильственной смерти парня.

"... Правоохранители установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Подозреваемый в совершении преступления - 14-летний житель Нижней Апши задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - сообщают в полиции.

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Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следствие по делу продолжается.

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