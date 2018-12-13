Незадоволені рішенням суду громадяни перекрили трасу на Закарпатті

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Закарпатській області громадяни перекрили рух транспорту на трасі "Мукачево – Рогатин – Львів" через зміну запобіжного заходу підлітку, якого підозрюють у вбивстві свого однолітка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.