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Незадоволені рішенням суду громадяни перекрили трасу на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Закарпатській області громадяни перекрили рух транспорту на трасі "Мукачево – Рогатин – Львів" через зміну запобіжного заходу підлітку, якого підозрюють у вбивстві свого однолітка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.

Незадоволені рішенням суду громадяни перекрили трасу на Закарпатті

"На Тячівщині вчора, 12 грудня, увечері громадяни перекрили автомобільний рух на відрізку траси державного значення сполученням "Мукачево-Рогатин-Львів", – йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що люди не задоволені рішенням суду про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного в умисному вбивстві неповнолітнього мешканця Нижньої Апші.

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Як повідомили УНН у прес-службі обласної прокуратури, вчора Хустський райсуд Закарпатської області встановив підозрюваному підлітку альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. При цьому, як уточнили у відомстві, про альтернативу жоден з учасників процесу суд не просив.

"Вчора розглядалося клопотання прокурора про продовження обвинуваченому строку тримання під вартою на 60 діб. Сторона захисту під час висловлення заперечення на клопотання прокурора висловила думку про передачу обвинуваченого під нагляд батьків. При цьому, у судовому засіданні ні ким з учасників процесу не заявлялися ні усні, ні письмові клопотання про заставу і в тому числі про її розмір. Це не розглядалося. І вже коли судом оголошувалося рішення, було задоволено клопотання прокурора про тримання під вартою до 16 лютого 2019 року, але при цьому суддя ще додатково обрав альтернативну міру запобіжного заходу як заставу, хоча про це ніхто з учасників не просив", – зазначили у прес-службі.

У прокуратурі заявили, що підготували апеляційну скаргу на це рішення суду.

"Також будемо готувати скаргу до вищої ради правосуддя стосовно суддів, які прийняли таку ухвалу", – зазначили у прокуратурі.

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Нагадаємо, у селі Нижня Апша Закарпатської області під час сварки 14-річний хлопець завдав смертельні удари ножем своєму 15-річному знайомому.

Суд надав дозвіл на направлення підозрюваного у вбивстві підлітка до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.

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