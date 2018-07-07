На Львівщині 13-річна дівчина вбила батька

“В Дрогобицький відділ поліції 7 липня о 02.38 надійшла інформація про те, що в одному з помешкань багатоквартирного будинку на вулиці Михайла Грушевського виявлено тіло чоловіка без ознак життя”, — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що між 35-річним жителем райцентру та його 13-річною донькою виник побутовий конфлікт. Батько, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, почав погрожувати дівчинці. Захищаючись, вона заподіяла чоловікові проникаюче ножове поранення в шию, що і призвело до смерті. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу. Зі школяркою зараз працюють психологи.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовуються обставини події.

Нагадаємо, у Білопільському районі Сумської області під час сварки батько зарізав власного старшого сина та застрелив двох його приятелів.