Во Львовской области 13-летняя девушка убила отца

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52886 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106071 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127517 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134853 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170640 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153916 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141549 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182383 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Во Львовской области 13-летняя девушка убила отца

Во Львовской области 13-летняя девушка убила отца

Киев  •  УНН

 • 13998 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области 13-летняя девушка, защищаясь, убила отца. Об этом сообщает ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"В Дрогобычский отдел полиции 7 июля в 02.38 поступила информация о том, что в одном из помещений многоквартирного дома на улице Михаила Грушевского обнаружено тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Со школьницей сейчас работают психологи.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Белопольском районе Сумской области во время ссоры отец зарезал своего старшего сына и застрелил двух его приятелей.

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