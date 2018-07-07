Во Львовской области 13-летняя девушка убила отца

"В Дрогобычский отдел полиции 7 июля в 02.38 поступила информация о том, что в одном из помещений многоквартирного дома на улице Михаила Грушевского обнаружено тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Со школьницей сейчас работают психологи.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Белопольском районе Сумской области во время ссоры отец зарезал своего старшего сына и застрелил двух его приятелей.