Скоро, после учений: в минобороны ФРГ сообщили, когда Украине передадут гаубицы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что украинские военные скоро завершат учения по применению немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, после чего оружие смогут передать Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Информацию о том, когда именно доставят гаубицы, не разглашают. Как отметили, Германия готова предоставить Украине семь самоходных гаубиц из запасов бундесвера.
Кроме того, правительство ФРГ вместе с США занимается подготовкой поставок реактивных систем залпового огня, в которых очень нуждается украинская армия.
Напомним
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы M109 с оборудованием и запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы.