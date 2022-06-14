Незабаром, після навчань: у міноборони ФРН повідомили, коли Україні передадуть гаубиці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт заявила, що українські військові незабаром завершать навчання із застосування німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, після чого зброю зможуть передати Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Деталі
Інформацію про те, коли саме доправлять гаубиці, не розголошують. Як зазначили, Німеччина готова надати Україні сім самохідних гаубиць із запасів бундесверу.
Крім того, уряд ФРН разом із США займається підготовкою постачання реактивних систем залпового вогню, яких дуже потребує українська армія.
Нагадаємо
Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці M109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.