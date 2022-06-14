Незабаром, після навчань: у міноборони ФРН повідомили, коли Україні передадуть гаубиці

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Інформацію про те, коли саме доправлять гаубиці, не розголошують. Як зазначили, Німеччина готова надати Україні сім самохідних гаубиць із запасів бундесверу.

Крім того, уряд ФРН разом із США займається підготовкою постачання реактивних систем залпового вогню, яких дуже потребує українська армія.

Нагадаємо

Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці M109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.