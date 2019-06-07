Неймар пропустит розыгрыш Кубка Америки-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Главная звезда сборной Бразилии по футболу Неймар не сможет принять участие в ближайшем розыгрыше Кубка Америки, сообщает УНН со ссылкой на сайт бразильской конфедерации футбола.
Форвард "ПСЖ" получил повреждения правого голеностопа в первом тайме и был заменен на Эвертона Соареса на 21-й минуте в победном спарринге с Катаром (2:0), который состоялся на прошлой неделе. На тот момент Неймар не смог сдержать слез на скамейке запасных и ушел в раздевалку с помощью медицинского персонала.
После дополнительных обследований стало известно, что бомбардир получил разрыв связок в голеностопе.
Также сообщается, что технический комитет сборной с сегодняшнего дня начнет поиски замены футболисту.
Добавим, Кубок Америки-2019 пройдет на семье Неймара в Бразилии с 14 июня по 7 июля.