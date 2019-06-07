Неймар пропустить розіграш Кубку Америки-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Головна зірка збірної Бразилії з футболу Неймар не зможе взяти участі у найближчому розіграші Кубку Америки, інформує УНН з посиланням на сайт бразильської конфедерації футболу.
Форвард "ПСЖ" отримав пошкодження правого гомілкостопу в першому таймі і був замінений на Евертона Соареса на 21-й хвилині у переможному спарингу із Катаром (2:0), який відбувся минулого тижня. На той момент Неймар не зміг стримати сліз на лавці запасних і пішов в роздягальню за допомогою медичного персоналу.
Після додаткових обстежень стало відомо, що бомбардир одержав розрив зв'язок у гомілкостопі.
Також повідомляється, що технічний комітет збірної з сьогоднішнього дня розпочне пошуки заміни футболістові.
Додамо, Кубок Америки-2019 пройде на родині Неймара в Бразилії з 14 червня по 7 липня.