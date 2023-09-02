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Некачественные сухпайки на почти полмиллиарда гривен: Минобороны в суде будет требовать вернуть деньги

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Минобороны взимает с недобросовестного поставщика сухпаев 456 млн гривен. 6 сентября будет рассматриваться иск Минобороны к компании, передает УНН со ссылкой на ведомство. 

Детали

"Юридической службой Министерства обороны Украины постоянно принимаются меры по защите интересов государства в судах в случаях ненадлежащего выполнения контрагентами условий договоров на поставку товаров для нужд Вооруженных Сил Украины, в частности продуктовых наборов для военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на этот раз речь идет о частной компании, с которой Министерством обороны Украины заключен договор через 3 недели с начала полномасштабного вторжения РФ — 14 марта 2022 года для обеспечения Киевского гарнизона.

Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Министерством обороны Украины подан иск к предприятию о взыскании предоплаты и пени на общую сумму 456,660 млн грн (430 млн - сумма договора, 26,660 млн - пеня).

Определением Хозяйственного суда города Киева от 09.01.2023 открыто производство по делу №910/13416/22, удовлетворено заявление Министерства обороны Украины об обеспечении иска, наложен арест на счета ответчика в пределах суммы исковых требований.

В феврале 2023, определением Хозяйственного суда города Киева к участию в деле привлечен Офис Генерального прокурора.

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В мае 2023 года Министерством обороны Украины совместно с органами прокуратуры принято решение о подаче искового заявления о признании недействительным с момента заключения дополнительного соглашения к вышеупомянутому договору.

Вчера, 1 сентября, по результатам слаженной работы юридической службы Министерства обороны Украины и Офиса Генерального прокурора решением Хозяйственного суда города Киева исковые требования удовлетворены, дополнительное соглашение признано недействительным.

6 сентября будет рассматриваться иск Минобороны к компании по основному договору.

"Работа по защите интересов Министерства обороны Украины в судах продолжается", - добавили в ведомстве.

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