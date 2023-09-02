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Неякісні сухпайки на майже пів мільярда гривень: Міноборони в суді буде вимагати поверунути гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міноборони стягує з недобросовісного постачальника сухпаїв 456 млн гривень. 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії, передає УНН з посиланням на відомство. 

Деталі

"Юридичною службою Міністерства оборони України постійно вживаються заходи щодо захисту інтересів держави у судах у випадках неналежного виконання контрагентами умов договорів на постачання товарів для потреб Збройних Сил України, зокрема продуктових наборів для військовослужбовців", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що цього разу йдеться про приватну компанію, з якою Міністерством оборони України укладено договір за 3 тижні з початку повномасштабного вторгнення рф — 14 березня 2022 року для забезпечення Київського гарнізону.

Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456, 660 млн грн (430 млн - сума договору, 26,660 млн - пеня).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2023 відкрито провадження по справі №910/13416/22, задоволено заяву Міністерства оборони України про забезпечення позову, накладено арешт на рахунки відповідача в межах суми позовних вимог.

У лютому 2023, ухвалою Господарського суду міста Києва до участі у справі залучено Офіс Генерального прокурора.

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У травні 2023 року Міністерством оборони України спільно з органами прокуратури прийнято рішення про подання позовної заяви про визнання недійсною з моменту укладення додаткової угоди до вищезазначеного договору.

Вчора, 1 вересня, за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу Генерального прокурора рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною.

6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.

"Робота щодо захисту інтересів Міністерства оборони України у судах триває", - додали у відомстві.

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