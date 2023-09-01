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Запобігли постачанню неякісних продуктів військовим на майже пів мільярда гривень - Офіс Генпрокурора

Запобігли постачанню неякісних продуктів військовим на майже пів мільярда гривень - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Офіс Генпрокурора повідомив, що запобіг постачанню військовослужбовцям ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів вартістю 430 млн грн, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних Сил України, укладеної Міністерством оборони України з комерційним товариством.

Йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн.

Зазначеною додатковою угодою до договору передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії.

Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції.

За активної принципової позиції прокурорів судом підтверджено, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог чинного законодавства та суперечить інтересам держави.

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