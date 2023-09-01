Предотвратили поставку некачественных продуктов военным почти на полмиллиарда гривен - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Офис Генпрокурора сообщил, что предотвратил поставку военнослужащим ВСУ миллиона некачественных продовольственных наборов стоимостью 430 млн грн, передает УНН.
Детали
Отмечается, что прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом.
Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн грн.
Указанным дополнительным соглашением к договору предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают надлежащее удовлетворение потребностей для лиц такой категории.
Кроме того, этим соглашением засвидетельствован факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции.
При активной принципиальной позиции прокуроров судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения к договору состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства.
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