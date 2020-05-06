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Невыплата надбавок медикам: Зеленский пригрозил оставить губернаторов без зарплат и должностей

Киев • УНН

 • 14104 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Уважаемые председатели ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, комментируя невыплату надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19, передает УНН.

Невыплата надбавок медикам: Зеленский пригрозил оставить губернаторов без зарплат и должностей

Зеленский напомнил, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако в отдельных областях эти средства не были выплачены.

"Уважаемые председатели ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности. На следующей неделе мы получим информацию по каждой больнице и каждому медицинскому работнику по получению зарплаты и надбавок", - подчеркнул Президент.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в задержке 300% выплат врачам должны понести ответственность.

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