Невыплата надбавок медикам: Зеленский пригрозил оставить губернаторов без зарплат и должностей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Уважаемые председатели ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, комментируя невыплату надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19, передает УНН.
Зеленский напомнил, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако в отдельных областях эти средства не были выплачены.
"Уважаемые председатели ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности. На следующей неделе мы получим информацию по каждой больнице и каждому медицинскому работнику по получению зарплаты и надбавок", - подчеркнул Президент.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в задержке 300% выплат врачам должны понести ответственность.