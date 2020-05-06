Винні у затримці виплат для медиків мають понести відповідальність – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Винні у затримці 300% виплат лікарям мають понести відповідальність. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час наради, передає УНН із посиланням на ОП.
Так, Володимир Зеленський порушив питання обіцяних доплат медикам, які не були перераховані в областях.
"У відповідь Міністерство охорони здоров’я повідомило, що всі гроші були перераховані у регіони, включно з урахуванням доплат у 300%", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету Міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, котрі працюють з хворими на COVID-19.
"Це тягнеться надто довго. Якщо місцева влада не може впоратися з нарахуванням обіцяних і справедливих доплат, треба шукати, хто нестиме відповідальність", – зазначив Володимир Зеленський.
Міністр охорони здоров’я повідомив, що вже до п’ятниці виплати повинні бути здійснені, а міністерство має отримати звіт щодо кожного лікаря.
Як повідомлялося раніше в УНН, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв, що найближчим часом медики, які недоотримали 300% виплат за березень - їх отримають.