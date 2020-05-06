Виновные в задержке выплат для медиков должны понести ответственность - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Виновные в задержке 300% выплат врачам должны понести ответственность. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания, передает УНН со ссылкой на АП.
Так, Владимир Зеленский поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не перечислены в областях.
"В ответ Министерство здравоохранения сообщило, что все деньги были перечислены в регионы, включая с учетом доплат в 300%", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета Министров, а решение Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными на COVID-19.
"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Владимир Зеленский.
Министр здравоохранения сообщил, что уже к пятнице выплаты должны быть осуществлены, а министерство должно получить отчет по каждому врачу.
Как сообщалось ранее в УНН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что в ближайшее время медики, которые недополучили 300% выплат за март - их получат.