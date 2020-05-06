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Виновные в задержке выплат для медиков должны понести ответственность - Зеленский

Киев • УНН

 • 19970 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Виновные в задержке 300% выплат врачам должны понести ответственность. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания, передает УНН со ссылкой на АП.

Виновные в задержке выплат для медиков должны понести ответственность - Зеленский

Так, Владимир Зеленский поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не перечислены в областях.

"В ответ Министерство здравоохранения сообщило, что все деньги были перечислены в регионы, включая с учетом доплат в 300%", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета Министров, а решение Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными на COVID-19.

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения сообщил, что уже к пятнице выплаты должны быть осуществлены, а министерство должно получить отчет по каждому врачу.

Как сообщалось ранее в УНН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что в ближайшее время медики, которые недополучили 300% выплат за март - их получат.

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