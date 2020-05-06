Невиплата надбавок медикам: Зеленський пригрозив залишити голів ОДА без зарплат і посад
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Шановні голови ОДА, доручаю якнайшвидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не тільки без заробітної плати, а й без посади. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, коментуючи невиплату надбавок медикам, які протидіють COVID-19, передає УНН.
Зеленський нагадав, що ще в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють COVID-19. Проте в окремих областях ці кошти не було виплачено.
"Шановні голови ОДА, доручаю якнайшвидше погасити заборгованість перед лікарями, інакше можете залишитися не тільки без заробітної плати, а й без посади. На наступному тижні ми отримаємо інформацію по кожній лікарні та кожному медичному працівнику щодо одержання зарплати та надбавок", - наголосив Президент.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що винні у затримці 300% виплат лікарям мають понести відповідальність.