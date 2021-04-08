Невыполнение плана расходов за 2020 год стало крупнейшим за последние 5 лет - Пацкан

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Невыполнение плана расходов госбюджета в 2020 году является крупнейшим за последние 5 лет и составляет 68 млрд грн, передает УНН со ссылкой на заявление главы Счетной палаты Валерия Пацкана касательно Выводов о результатах анализа годового отчета об исполнении Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Детали

“Объем расходов каждой четвертой бюджетной программы был изменен решениями правительства. При этом суммы расходов по отдельным программам пересматривали несколько раз”, — говорится в сообщении.

Так, из Фонда COVID-19 не использовали 12 млрд грн (15%). Также в 2020 году на 4,6 млрд грн (2,8%) меньше плана расходы государственного бюджета на трансферты местным. Это следствие непредоставления 5 субвенций на сумму 2,9 млрд грн и невыполнение плана расходов на предоставление 27 субвенций на сумму 1,7 млрд грн.

Председатель Счетной палаты добавил, что выросла задолженность по займам, предоставленным с единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда для выплаты пенсий и пособий. Всего, по состоянию на 1 января 2021 года не возвращены до 62 млрд гривен.

Напомним

Ранее говорилось о том, что из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета на 2020 год составлял 217 млрд грн и стал наибольшим за последние десять лет.

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