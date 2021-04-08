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Невиконання плану видатків за 2020 рік стало найбільшим за останні 5 років - Пацкан

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Невиконання плану видатків дербюджету в 2020 році є найбільшим за останні 5 років і становить 68 млрд грн, передає УНН з посиланням на заяву голови Рахункової палати Валерія Пацкана щодо Висновків про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Деталі

“Обсяг видатків кожної четвертої бюджетної програми був змінений рішеннями уряду. При цьому суми видатків за окремими програмами переглядали кілька разів”, — йдеться в повідомленні.

Так, з Фонду COVID-19 не використали 12 млрд грн (15%). Також у 2020 році на 4,6 млрд грн (2,8%) менші плану видатки державного бюджету на трансферти місцевим. Це наслідок ненадання 5 субвенцій на суму 2,9 млрд грн і невиконання плану видатків на надання 27 субвенцій на суму 1,7 млрд грн.

Голова Рахункової палати додав, що зросла заборгованість за позиками, наданими з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду для виплати пенсій і допомоги. Загалом, станом на 1 січня 2021 року не повернені 62 млрд гривень.

Нагадаємо

Раніше, йшлося про те, що через невиконання плану видатків дефіцит держбюджету на 2020 рік становив 217 млрд грн і став найбільшим за останні десять років.

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