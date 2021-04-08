Невиконання плану видатків за 2020 рік стало найбільшим за останні 5 років - Пацкан

Деталі

“Обсяг видатків кожної четвертої бюджетної програми був змінений рішеннями уряду. При цьому суми видатків за окремими програмами переглядали кілька разів”, — йдеться в повідомленні.

Так, з Фонду COVID-19 не використали 12 млрд грн (15%). Також у 2020 році на 4,6 млрд грн (2,8%) менші плану видатки державного бюджету на трансферти місцевим. Це наслідок ненадання 5 субвенцій на суму 2,9 млрд грн і невиконання плану видатків на надання 27 субвенцій на суму 1,7 млрд грн.

Голова Рахункової палати додав, що зросла заборгованість за позиками, наданими з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду для виплати пенсій і допомоги. Загалом, станом на 1 січня 2021 року не повернені 62 млрд гривень.

Нагадаємо

Раніше, йшлося про те, що через невиконання плану видатків дефіцит держбюджету на 2020 рік становив 217 млрд грн і став найбільшим за останні десять років.