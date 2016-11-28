Неизвестного, который предположительно устроил стрельбу в Огайо, убили

Кроме того, уточняется, что количество пострадавших в результате инцидента составило восемь человек. По предварительной информации, состояние одного человека оценивается как критическое.

К территории университета стянуты подразделения полиции штата, бойцы местного отделения ФБР.

В государственном университете обучаются в общей сложности около 60 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в США на территории государственного университета в штате Огайо неизвестный открыл стрельбу.