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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неизвестного, который предположительно устроил стрельбу в Огайо, убили

Киев • УНН

 • 8929 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Неизвестного, который предположительно устроил стрельбу на территории кампуса государственного университета в штате Огайо, убили, передает УНН со ссылкой на CNN.

Неизвестного, который предположительно устроил стрельбу в Огайо, убили

Кроме того, уточняется, что количество пострадавших в результате инцидента составило восемь человек. По предварительной информации, состояние одного человека оценивается как критическое.

К территории университета стянуты подразделения полиции штата, бойцы местного отделения ФБР.

В государственном университете обучаются в общей сложности около 60 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в США на территории государственного университета в штате Огайо неизвестный открыл стрельбу.

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