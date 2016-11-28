Невідомого, який імовірно влаштував стрілянину в Огайо, вбили

Крім того, уточнюється, що кількість постраждалих у результаті інциденту становила вісім осіб. За попередньою інформацією, стан однієї людини оцінюється як критичний.

До території університету стягнуті підрозділи поліції штату, бійці місцевого відділення ФБР.

У державному університеті навчаються в цілому близько 60 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що у США на території державного університету в штаті Огайо невідомий відкрив стрілянину.