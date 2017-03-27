Неизвестный обстрелял жилой дом в Закарпатье

Сегодня, 27 марта, около 5:00 в полицию позвонил житель Виноградова и сообщил, что во дворе соседа услышал звук выстрела и в дальнейшем взрыва.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили, что у дома повреждена крыша и стена. Пострадавших от выстрела нет, поскольку дома никого не было. Сейчас эксперты устанавливают орудия совершения преступления.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы в ночном клубе в США погиб человек , 14 ранены.