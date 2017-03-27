Невідомий обстріляв житловий будинок на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Закарпатті не відомий обстріляв будинок жителя с.Виноградове. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.
Сьогодні, 27 березня, близько 5:00 в поліцію зателефонував мешканець Виноградова та повідомив, що на подвір’ї сусіда почув звук пострілу та в подальшому вибуху.
На місце події негайно прибули працівники поліції, які виявили, що в будинку пошкоджений дах та стіна. Постраждалих від пострілу немає, оскільки вдома нікого не було. Наразі експерти встановлюють знаряддя вчинення злочину.
Слідство триває.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини в нічному клубі у США загинула людина, 14 поранені.