Невідомий обстріляв житловий будинок на Закарпатті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На Закарпатті не відомий обстріляв будинок жителя с.Виноградове. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.

Сьогодні, 27 березня, близько 5:00 в поліцію зателефонував мешканець Виноградова та повідомив, що на подвір’ї сусіда почув звук пострілу та в подальшому вибуху.

На місце події негайно прибули працівники поліції, які виявили, що в будинку пошкоджений дах та стіна. Постраждалих від пострілу немає, оскільки вдома нікого не було. Наразі експерти встановлюють знаряддя вчинення злочину.

Слідство триває.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини в нічному клубі у США загинула людина, 14 поранені.

 

Українські Національні Новини

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