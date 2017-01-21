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Неизвестный обстрелял автомобиль полиции в Стамбуле

Неизвестный обстрелял автомобиль полиции в Стамбуле

Киев • УНН

 • 9683 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Неизвестный с пистолетом напал на полицию в Стамбуле в субботу, в день после того, как неизвестные с ракетными пусковыми установками напали на штаб-квартиру полиции Стамбула и офис правящей партии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как отмечают местные СМИ, нападающий открыл огонь по полицейскому автомобилю в районе Есеньюрт в Стамбуле и сбежал после того, как сотрудники полиции открыли огонь. Сообщается, что злоумышленник оставил свой пистолет и сумку с гранатами. Полиция начала операцию, чтобы поймать нападавшего.

Сообщений о потерях во время нападения нет.

Нападение стало третьим с использованием оружия в Стамбуле в течение последних 24 часов, где неизвестные напали на полицейский участок и офис правящей партии в пятницу.

Злоумышленник, который убил 39 человек в ночном клубе в Стамбуле в первый день Нового года, ответственность за что взяло "Исламское государство", как полагают, содержится в участке, на который напали в пятницу. Нападающий в ночном клубе был захвачен в Есеньюрти, где и произошел вооруженный конфликт в субботу.

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