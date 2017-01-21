Невідомий обстріляв автомобіль поліції в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Невідомий з пістолетом напав на поліцію в Стамбулі у Туреччині в суботу, у день після того, як невідомі з ракетними пусковими установками напали на штаб-квартиру поліції Стамбула і офіс правлячої партії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначають місцеві ЗМІ, нападник відкрив вогонь по поліцейському автомобілі в районі Есеньюрт у Стамбулі і втік після того, як співробітники поліції відкрили вогонь у відповідь. Повідомляється, що зловмисник залишив свій пістолет і сумку з гранатами. Поліція розпочала операцію, щоб зловити нападника.
Повідомлень про втрати під час нападу немає.
Напад став третім з використанням зброї в Стамбулі протягом останніх 24 годин, де невідомі напали на поліцейську дільницю і офіс правлячої партії в п'ятницю.
Зловмисник, який убив 39 людей у нічному клубі в Стамбулі в перший день Нового року, відповідальність за що взяла "Ісламська держава", як вважають, утримується у дільниці, на яку напали в п'ятницю. Нападник на нічний клуб був захоплений в Есеньюрті, де і стався озброєний конфлікт в суботу.