Неизвестный в Киевской области стрелял в полицейского из ружья
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В пгт. Барышевка Киевской области неизвестный стрелял в полицейского, когда тот возвращался домой. Об этом сообщили УНН в полиции.
"Заместитель начальника Барышевского отдела полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП области вернулся домой и когда оставлял свой автомобиль неизвестный дважды выстрелил в него", - сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, стреляли, вероятно, из гладкоствольного ружья.
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Полицейский получил ранение лица, сообщили правоохранители.
По факту начато уголовное производство по ст. 348 УК - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Напомним, в Запорожье злоумышленник, пытаясь убежать, обстрелял полицейских.