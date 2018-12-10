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Неизвестный в Киевской области стрелял в полицейского из ружья

Киев • УНН

 • 21425 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В пгт. Барышевка Киевской области неизвестный стрелял в полицейского, когда тот возвращался домой. Об этом сообщили УНН в полиции.

Неизвестный в Киевской области стрелял в полицейского из ружья

"Заместитель начальника Барышевского отдела полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП области вернулся домой и когда оставлял свой автомобиль неизвестный дважды выстрелил в него", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, стреляли, вероятно, из гладкоствольного ружья.

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Полицейский получил ранение лица, сообщили правоохранители.

По факту начато уголовное производство по ст. 348 УК - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, в Запорожье злоумышленник, пытаясь убежать, обстрелял полицейских.

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